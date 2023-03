Fernanda Iglesias se fue a vivir a España: “No es un adiós, es un hasta luego”

Fernanda Iglesias está cumpliendo su sueño de toda la vida: Mudarse a España. Sorprendentemente, se instalará allí con su hija Emma, lejos de su marido, Pablo Nieto, y su hijo Jeremías, que se quedan en Argentina.El día llegó y Fer se fotografió muy contenta desde el aeropuerto con la adolescente, horas antes de tomar su vuelo. Su pareja y su hijo la acompañaron, y se mostraron felices por la aventura que están a punto de emprender."No es un adiós, es un hasta luego. Nos vamos a vivir la aventura gracias ellos, los que nos bancaron incondicionalmente. Los amamos tanto, nos vemos pronto. Chau Argentina, a vos también te amamos, pero queremos explorar el mundo", contó Fernanda, junto a las fotos en la que se la ve con su esposo, sus hijos y la mamá.Fernanda Iglesias anunció en LAM que se mudaría a España con su hija mayor. Y remarcó que pese a este cambio de vida, sigue en pareja y dispuesta a tener una relación a distancia."La idea es que mi hijo venga en unos meses, por ahora se queda con el papá. Está todo charlado y arreglado entre nosotros, no estamos separados, estamos juntos. Se lleva muy bien con su papá y prefirió quedarse", reveló Fernanda en LAM.En este contexto, Iglesias contó por qué su pareja quiere quedarse a vivir en Argentina."Él quiere ver qué onda, cómo me va allá. Yo hace años quiero hacer esto. Me iría a trabajar de cualquier cosa. No me importa. Él no, él no quiere eso. Le encanta su trabajo. Le va bien, lo quieren mucho. Entonces, yo dije: ‘Bueno, voy a hacerlo y ya es un éxito solo poder hacerlo"."Se habló mucho y cuando comenzó a concretarse, nos dimos cuenta de que era una complicación irnos todos juntos. Y sobre todo sin tener nada allá. Es mucho gasto también”, sumó sobre la decisión de irse sola.