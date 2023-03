Nicolás Vázquez recibió la visita especial de Leandro Paredes en el teatro

Nico Vázquez debutó hace diez días con la versión local de Tootsie en el Teatro Lola Membrives y desde entonces ha tenido en la sala a varios invitados famosos, pero nada lo hacía prever que uno de ellos sería el campeón del mundo Leandro Paredes.



A solo 24 horas de disputar el partido ante Panamá en la Fiesta de los Campeones que brindaron en el estadio Monumental, el futbolista se acercó a la sala con su esposa, Camila Galante, para presenciar la historia que hicieron famosa en el cine Dustin Hoffman y Jessica Lange hace cuarenta años.



Al darse cuenta de la presencia de Paredes, Nico Vázquez aprovechó el saludo final que brinda el elenco de la obra para llamar al escenario al campeón. “Señores, Leo Paredes... ¡un campeón del mundo!”, dijo. Nico Vázquez recibió la visita de Leandro Paredes en el teatro La llegada de Paredes al escenario se dio en medio de una ovación general, acompañada de las canciones que entonó la Mejor hinchada del mundo (según el jurado de los premios The Best) durante el mes que demoró llegar a la coronación en Qatar.



“Estoy muy contento de tenerte acá, es un placer. Gracias por tomarte el tiempo de venir con tu familia. Sabés todo lo que te admiro, no solamente como jugador sino también como persona. Hiciste muy feliz a todo un país vos y todo ese grupo”, le dijo Nico a Leandro.



La ovación continuó detrás de bambalinas, donde Nico aprovechó para tomarse una foto con Paredes, que después publicó en su perfil de Instagram “Muy feliz y agradecido por la visita a Tootsie de un Campeón del Mundo, al que quiero y respeto. Mi admiración y cariño @leoparedes20. ¡Gracias por tu humildad de siempre!”, escribió. (Ciudad Magazine)