Jimena Barón vivió hecho paranormal y quedó afectada: “Tuve pesadillas”

Desde que está en pareja con Matías Palleiro Jimena Barón ha bajado notablemente su exposición en las redes sociales, aunque en su perfil de Instagram se la puede ver muy feliz en sus vacaciones junto a su novio y su hijo.Sin embargo, en las últimas horas, la cantante vivió un hecho paranormal que la llevó a replantearse esta estrategia ya que mostró con lujo de detalles una situación paranormal que vivió de visita en la casa de una amiga, tras ser tocada por un supuesto fantasma.“No se ve nada en el video (cámara de seguridad en la casa de mi amiga que le pedí chequear después). Más que mi sobresalto porque juro me tocaron la espalda fuerte. De hecho, pensé que era Matías haciéndome una jodita”, escribió Jimena antes de compartir el escalofriante momento.En la filmación, se ve a Jimena sentada cómodamente en el patio de la casa de su amiga mirando su celular, hasta que de repente se levanta intempestivamente mirando hacia atrás donde, para su sorpresa, no había nadie.Algunos minutos después, y con ayuda de algunos de sus seguidores, Jimena mostró capturas ampliadas del video en el que se puede ver por qué se sintió “súper rara”. “Veo unos dedos en mi hombro y una silueta de un niño atrás”, escribió tras analizar las imágenes.“Es la casa de mi amiga adonde vengo hace 9 años y jamás pasó nada”, explicó Jimena en nuevas stories. “No sé que más decir ni pensar, pero si veo dos manos agarrándome antes de pararme asustada”, agregó.“Trato de pensar cosas lindas porque no creo encontrar mucha explicación. Creer o reventar. Fue realmente raro. Espero dormir bien y lamento si les dio miedo”, se disculpó Jimena, que luego contó que “durmió mal y tuvo pesadillas porque estaba realmente sugestionada y asustada”.“Limpié la casa, pedí protección y estar tranquila. Si alguien tiene información que pueda servirme los leo”, reveló, y contó que su gato también estuvo muy alerta toda la noche. “Son esas cosas que, si no te pasan, no las terminás de creer, y si te pasan no tenés otra que creer y no tener miedo”, cerró Jimena Barón.