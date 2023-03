Ruggeri contó que le costó mucho volver a entrenar tras el nacimiento de su hija

Cande Ruggeri se convirtió en mamá y dejó de entrenar para estar lo más cerca posible de Vita, su primera hija con su pareja, Nico Maccari.



Fanática del gym, la modelo volvió a ponerse en movimiento y se sacó una selfie recostada en medio de una clase. Y reveló lo mucho que le costó tomar la iniciativa para volver.



"Arrancando de a poco lo que tanto me gusta hacer. Desde que nació Vita no me pude separar ni un minuto de ella porque me ponía triste pensar que sin mí iba a estar mal".



"Pero por suerte tengo al mejor compañero del planeta que me apoya siempre y me hace sentir segura con todo, por eso hoy me tomé esta horita para mí que me hizo muy bien", contó, contenta por haberse animado a volver a sus actividades. (Ciudad Magazine)