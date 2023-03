Rodríguez Palacios reveló el retoque estético que se realizó

Al frente de "Ariel en su salsa", el conductor Ariel Rodríguez Palacios le hizo un chiste a uno de sus productores, que se hizo un retoque estético en el rostro y se animó a ponerse bótox.



Luego de contar que él decidió aceptar el paso del tiempo, reveló que hace una década sí había apostado por un retoquecito beauty. Y que la persona que lo convenció a que se lo hiciera fue ¡su madre!



"Tengo que confesar que hace diez años... Nidia, te mando un beso grande... Mi madre es muy estética, súper coqueta. Entonces, cuando te saluda, te da un beso, te abraza y te dice: ´Tendrías que ponerte algo acá, en las patas de gallo´. Te mira la cara y te sugiere retoques", contó, mientras cocinaba. Ariel Rodríguez Palacios se puso bótox Acto seguido, habló a fondo del retoque se hizo hace diez años tras el consejo de su madre.



"Entonces, hace diez años, me convenció y me inyecté bótox en la cara... Me fui de viaje y a los 15 días parecía un muñeco, todo duro. Después se me fue porque se reabsorbe, pero... Bueno, creo que me había quedado bien. La persona amiga de mi madre me lo había hecho bien pero ya está, lo hice y nunca más".



"Si ahora alguien viene y me dice: ´Che, Palacios, hacete algo que estás hecho bolsa', ya está, no lo haré de nuevo. Acepto el paso del tiempo. Es lo que hay y punto", cerró, remarcando que cambió de manera de pensar y hoy por hoy se acepta tal cual es. (Ciudad Magazine)