Georgina Barbarossa reveló que fue abusada en su infancia

En el marco de la causa por corrupción y abuso de menores por la cual está detenido el ganador de Gran Hermano de la edición de 2001, Marcelo Corazza, en el programa "A la Barbarossa" (Telefe, lunes a viernes 09:30 a 11:15), su conductora, Georgina Barbarossa, reveló un duro recuerdo de su infancia.



El relato comenzó cuando el periodista Lío Pecoraro se preguntó dónde estaban los papás de los chicos que habían sido víctimas de abuso: "¿Sabemos si hay padres o no hay padres?". A lo que su colega, Nancy Pazos, le recordó que "justamente son chicos vulnerables porque no hay padres".



En ese momento, Georgina Barbarossa interrumpió el intercambio para contar un difícil momento de su infancia: "Yo, cuando era chiquita, el portero de mi casa me tocaba y mis padres fueron impecables conmigo".



"No le voy a echar la culpa a mi mamá ni mi papá", aseguró la conductora, en referencia que entiende que lo que le ocurrió no estuvo relacionado con sus padres, porque eran muy presentes.



En esa misma línea, la panelista Noelia Antonelli advirtió que esto ocurre "mucho más de lo que se dice". "Esto se hace conocido porque está Marcelo Corazza. Sucede en cada esquina, en cada lugar de la Argentina y en, muchos casos, en connivencia con la policía”, denunció respecto a la visibilidad que tiene este caso por estar involucrada una figura pública.



A raíz de los abusos que sufrió, Georgina intentó llevar el mensaje de que hay que estar atentos porque los menores pueden correr riesgo en cualquier lugar: “Mis padres eran re presentes; sin embargo, pasó. Por suerte se los pude contar”.

Fuente: Clarín