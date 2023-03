Lali Espósito subió la sensación térmica del otoño posando con lencería

Entre medio de sus shows, Lali Espósito continúa marcando tendencia y revolucionando las redes sociales con sus looks. Recientemente, compartió una imagen en ropa interior que deslumbró a sus casi 12 millones de seguidores de Instagram.Frente al espejo del baño, la actriz devenida en cantante se fotografió mostrando su look de ropa interior. Se trata de un conjunto de dos piezas en total black con corpiño de encaje con aberturas cut out en la zona delantera de la moldería y un escote en V; y bombacha diminuta, colaless, con tiritas regulables a ambos lados de las caderas y detalle de moño en el frente de la pieza, describió el portalCompletó la apuesta de alto impacto con un maquillaje muy llamativo en tonos oscuros: sombras en tonos grises y negros para los párpados estilo smokey eyes que adornó con brillos plateados, un delineado superior e inferior en color negro azabache y máscara de pestañas al tono. Sumó también al beauty look algo de rubor rosado en las mejillas y un labial tipo lipgloss con algo de pigmento rosado.Un peinado de cabello suelto con raya al medio y ondas naturales fue el toque final de un estilismo que despertó la fascinación de los usuarios de Instagram.“La vida y esas cosas. . . ”, escribió la artista en el pie de foto de la publicación, que en menos de 24 horas, llegó a coleccionar poco más de 1 millón de “Me gusta”.