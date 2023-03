Alina Moine: “Con Marcelo Gallardo tenemos una bellísima relación”

Alina Moine fue abordada por la prensa luego de que se filtrara la primera foto con Marcelo Gallardo. “Linda banda, me caen muy bien, son divertidos”, le dijo la periodista a su colega de Socios del Espectáculo. Luego le pidió ver la foto y agregó “¿esta sola tenés?”.“Estoy con Marcelo y Mariano (íntimo amigo del ex jugador)”, remarcó Alina, sorprendida al escuchar que el cronista sabía que la foto había sido tomada en Mónaco: “¿Cómo saben eso?, ¿puedo ser indiscreta como ustedes? No hay nada que ocultar. Es una foto divina. Además la estábamos pasando bárbaro”.Sin embargo, siguió insistiendo con que el vínculo entre ellos es de una amistad: “¿Querés que te muestre todas las fotos que tengo con mis amigos? Con él tengo una relación bellísima. Nos adoramos. Somos muy amigos, muy compañeros y compartimos momentos muy importantes. Son relaciones que uno valora mucho y uno nos cuida”.

Muy sonriente, pero visiblemente nerviosa, Moine se preguntó si “¿Marcelo se hizo un instagram y subió una foto de las vacaciones?... Tenemos una bella amistad”. Por su parte, Luli Fernández, que fue quien consiguió la foto de Gallardo con Alina, remarcó que están “a un paso del blanqueo. Estarían hace 4 años, lo que pasa es que no está oficializado el divorcio de Gallardo todavía”.Gallardo tuvo un matrimonio muy largo (de casi 30 años) con Geraldine La Rosa. Ellos tuvieron a Nahuel, Matías y Santino y decidieron separarse en el año 2017. Sin embargo, después se reconciliaron y tuvieron a su cuarto hijo: Benjamín.