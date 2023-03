Lencería erótica y más: Florencia Peña volvió a impactar con sus fotos

Florencia Peña no deja de marcar tendencia y explotar su sensualidad al mismo tiempo en las redes sociales con sus osados y jugados equipos de lencería. En su último look, la conductora y actriz se lució con una apuesta de moda de inspiración sado: conjunto de ropa interior en total black confeccionado en ecocuero.Para las cámaras, se lució con un conjunto de ropa interior de dos piezas con inspiración sado en color negro azabache. ¿Los detalles? El corpiño tiene taza y tiras con detalles de arandelas metálicas en color plateado. La bombacha, en tanto, es colaless y cuenta con varias tiritas de ajuste dispuestas en paralelo en las caderas. Ambas piezas están confeccionadas en una tela de ecocuero muy trendy que ya es un hit entre las famosas fashionistas, resaltóPor encima del equipo sumó un cárdigan al tono abierto y coronó el total look con un beauty look acorde: make up a base de sombras en tonalidades rosadas que adornó con máscara de pestañas en total black, rubor rosado en las mejillas y un labial en color nude con acabado mate y un peinado recogido de rodete bajo descontracturado con mechones de pelo suelto a ambos lados de la cara.