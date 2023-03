Del Moro: “Si Corazza es culpable, pido el peor de los castigos”

Policiales Cómo operaba la banda de corrupción de menores por la que detuvieron a Corazza

El conductor de Gran Hermano 2022, Santiago del Moro, pidió "el peor de los castigos" para el productor y ganador de la primera edición del reality en el país, Marcelo Corazza, en caso de que la Justicia lo encuentre culpable en una investigación por presunta corrupción de menores.Corazza fue detenido este lunes junto a otras tres personas que estarían implicadas en la causa."El canal acaba de emitir un comunicado con respecto a un trabajador de este canal desde hace más de 20 años que se llama Marcelo Corazza. La acusación que se le hace es espantosa", comenzó del Moro.Y siguió: "A mí personalmente, como ser humano y papá, es un lugar que me cuesta mucho llegar y que siempre lo que pido es justicia absoluta y, en caso de ser culpable, el peor de los castigos. No tengo ningún tipo de mirada piadosa con respecto a ese delito".Luego, reconoció que "no" lo conoce, "más allá de algún cruce" en los estudios del canal, al tiempo que señaló: "Eventualmente él está trabajando en este programa"."Todos estamos en shock, con las mismas incertidumbres que tenés vos del otro lado. Queremos esperar a que él pueda declarar", agregó.Por otro lado, aclaró, tras los rumores en las redes sociales, que "el Gran Primo no es él" y detalló que "Marcelo Corazza es el que ubica al público en el estudio o cuando salen los participantes de la casa"."Gran primo es un productor que habla con los chicos con una voz distorsionada", explicó. Y finalizó: "Pedimos justicia. Con los chicos no. Ni ayer, ni hoy, ni nunca".