La increíble reacción de Lali Espósito cuando le preguntaron por “el novio”

Luego del mega show que Lali Espósito dio en el estadio de Vélez, la cantante sorprendió a sus fans abriendo la cajita de preguntas para que pudieran preguntarle lo que quisieran a través de sus stories de Instagram.



Después de que la consultaran qué es lo que más le gusta de su profesión y en qué se inspira para escribir sus súper hits, una seguidora quiso saber "para cuándo el novio", pregunta que Lali no dejó pasar.



Pícara y divertida, la cantante pop respondió solo con una imagen, en la que se la ve sonriendo con incomodidad en medio de un ensayo, sin saber qué contestar a esa delicada pregunta. La reacción en las redes tras el beso de Lali y Nicki Nicole "No sé si quiero ser Nicki para chaparme a Lali o Lali para chaparme a Nicki", "Lali se chapó a Nicki", "Nicki pasó de querer ser Lali cuando era chiquita a ser su best friend y chapársela. Es el verdadero quién pudiera", "La cara de Nicki Nicole cuando se chapó a Lali" y "El chape, la emoción de Nicki y la risa de Lali", fueron algunos de los miles de tweets que circularon en la red social del pajarito, mientras transcurría el recital de Lali en Vélez.



El clip del épico momento tuvo más de un millón de reproducciones en pocas horas. (Ciudad Magazine)