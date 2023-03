Alfa contó detalles de su encuentro con Robert Pattinson y cómo le pidió la foto

Espectáculos Alfa sorprendió con una foto junto a Robert Pattinson

A qué vino Robert Pattinson a la Argentina

Walter "Alfa" Santiago fue uno de los personajes más emblemáticos de Gran Hermano 2022 (Telefe) y desde su salida de la casa, no para de generar momentos y situaciones que se suman a su anecdotario con famosos. Esta vez, el exparticipante se encontró con Robert Pattinson.El ex hermanito, que dentro de la casa llamó la atención por contar que conocía a diversas celebridades de la farándula tanto locales como internacionales, compartió a través de su Instagram, el encuentro casual que tuvo con el actor británico, protagonista de éxitos como Crepúsculo y recientemente la última versión de Batman.Y en uno de sus tiempos libres se fue a tomar y a comer algo a un bar que recurrentemente asiste Alfa. "Uno de los más famosos del mundo…. Al lado de el, BATMAN…", escribió el ex hermanito junto a una foto con el actor.Esa publicación generó diversos comentarios de sus seguidores. Algunos no le creían porque el exparticipante del reality se ganó fama de fabulador y de exagerar sus historias. Pero esta vez, el encuentro fue real y así lo demostró con otra publicación en la que mostró cómo le sacaban la foto."Para los que decían foto trucada...¡Y sí, Batman fue a Pepino a encontrarse con Alfa!", escribió.En diálogo conAlfa contó detalles de cómo fue su encuentro fortuito con el actor: "Fue de casualidad...Todos saben que yo vivo en Pepino. Estaba allí y uno de los mozos me dice 'vino Batman', y yo de verdad no lo ubicaba"."Salí, me acerqué y le dije: ¿vos sos Batman, vos sos famoso? Yo soy el hombre más famoso de Argentina en este momento, y le pedí una foto. El tipo con toda la onda me saludó, se rio. Así que así fue, se encontraron dos grandes"." aseguró Walter.Alfa luego contó que Pattinson saludó a otras personas que le pidieron sacarse fotos y amablemente aceptó. Además, reveló que estaba acompañado de su pareja, a quien también pudo saludar. "Una piba macanudísima también", detalló el exparticipante de 61 años.Robert Pattinson, de 36 años, y que alcanzó la fama mundial gracias a la saga Crepúsculo allá por 2008, actualmente es quien personifica a Batman en la pantalla grande. Actualmente, el actor inglés está de visita en la Argentina no por compromisos laborales, sino que está en el país para acompañar a su novia, Suki Waterhouse, con quien está en pareja desde 2018.La cantante, actriz y modelo inglesa se presentó este viernes en el Lollapalooza 2023 que se está llevando a cabo este 17, 18 y 19 de marzo en el hipódromo de San Isidro, por lo que Pattison no dudó en acompañarla y estar presente junto a ella en todo momento. De paso, se dio el gusto de conocer diversos lugares gastronómicos.A su llegada, el actor fue visto comiendo en la parrilla Don Julio, en el barrio de Palermo.