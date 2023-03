Luis Miguel pidió que respeten su imagen tras demanda de su ex pareja

El cantante Luis Miguel pidió que respeten su imagen y honor, luego de que su ex pareja Aracely Arámbula difundiera para su propio beneficio una noticia falsa en la que incriminaba al padre de sus hijos.



A través de la revista española Diez Minutos, la mujer comunicó que el mexicano tenía una orden de detención en su país por no cumplir con las obligaciones de la manutención de los dos hijos adolescentes que tienen en común, Miguel y Daniel.



Con el correr de los días, se supo, mediante fuentes confiables, que la iniciativa de Arámbula era sacar provecho del gran momento profesional y personal que atraviesa Luismi, en la previa de una nueva gira mundial.



Aracely estuvo en boca de todos cuando se encontraba en pareja con el cantante. En 2008, cuando cursaba su segundo embarazo, posaron juntos con su primer hijo, Miguel, para una tapa de revista, algo que nunca había sucedido antes. Posteriormente, se separaron.



Desde entonces, la actriz mexicana deambuló por los medios de comunicación para mostrar a sus hijos y remarcar una supuesta ausencia de su padre. Esto no solo tenía la intención de perjudicar su imagen a nivel social, sino que también para los niños.



Arámbula extorsionó constantemente a Luis Miguel, según confiaron desde su entorno. Puso a sus hijos y el régimen de visita como móvil para negociar sus intereses económicos.



En paralelo, Luis Miguel nunca quiso sumarse a este escenario mediático. Siempre priorizó cuidar a sus hijos y no emitió palabra alguna frente a la infinidad de mentiras que se dijeron sobre su persona.



Ante su silencio por resguardar su identidad, la mujer aprovecha para ensuciarlo y sacar beneficios económicos de toda esta situación que ella misma creó.



Después de mencionar tal orden de arresto en la revista española, el propio abogado de Arámbula desmintió 12 horas después de la publicación que eso sea cierto. A su vez, Luismi solicitó que corrigieran la información.

“No es cierto que pese una orden de arresto sobre Luis Miguel”, publicó Diez Minutos el pasado 9 de marzo, en lo que fue una breve nota para dejar a un costado su anterior fake news.



Por otro lado, la revista TVyNovelas mostró la versión completa de la carta que enviaron los abogados del mexicano a Diez Minutos. “El envío de esta misiva es para requerirles que respeten la imagen, el honor y la legitimidad de nuestro cliente”, rezaba una parte de la misma.



Por el momento, Luis Miguel no habló al respecto y no se descarta que puedan demandar al medio por esa publicación.



Mientras tanto, se está preparando para realizar su gira mundial Luis Miguel Tour 2023, que tendrá distintas paradas en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Fuente: Noticias Argentinas