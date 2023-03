Murió un reconocido modelo tras caer por el balcón

El conocido modelo e influencer, Jeff Thomas, murió tras caer de un balcón en Miami. Fue la familia del jefe de una consultoría de arte quien confirmó la triste noticia a sus 35 años. “Con gran pesar anunciamos el fallecimiento de mi hermano”, dijo su par Skylar Ray Thomas a través de las redes.



Y agregó en una publicación de Facebook: “Como han visto a lo largo de los años, Jeff viajó por el mundo y vivió la vida al máximo. Lo que quizás no sepa es que Jeff luchó contra la adicción y los problemas de salud mental, lo que finalmente lo llevó a su trágico fallecimiento”.



Un portavoz del Departamento de Policía de la ciudad estadounidense le informó a People que los agentes encontraron el cuerpo del influencer el 8 de marzo el lujoso edificio donde vivía. Hasta el momento, no se determinaron las causas de su muerte e investigan si se tiró o se cayó desde el balcón.



“Si bien las luchas de Jeff fueron difíciles, queremos recordarlo por la persona amable y cariñosa que era”, escribió el hermano del joven. Y añadió: “Tenía un sentido del humor contagioso, un amor por la música, el arte y la familia, y una pasión por ayudar a los demás. Tocó la vida de tantas personas y su recuerdo vivirá en nuestros corazones para siempre”.



Además de trabajar con su imagen y las redes sociales, Jeff Thomas fundó OnePopsicle, una agencia de consultoría de arte contemporáneo especializada en colecciones curadas a medida para hogares y oficinas.



La familia del influencer, que murió a sus 35 años, expresó su apoyo a aquellas personas que luchan contra problemas de adicciones. “Esperamos que el fallecimiento de Jeff pueda servir como un recordatorio de la importancia de buscar ayuda para los problemas de salud mental y adicción”, expresaron.



Y agregaron: “También les pedimos que lo honren con respeto en las redes sociales y alienten a cualquiera que pueda estar luchando para que busque apoyo y sepa que no está solo en sus luchas”. (Radio Mitre)