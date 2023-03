Felipe y Marta Fort deberían pagar “millones” a familia de Gustavo Martínez

El abogado Mauricio D’Alessandro comentó que la familia Fort sufrió un revés judicial y podría tener que pagarle una cifra millonaria a los familiares de Gustavo Martínez. Al aire de Intrusos (América), el letrado detalló: “Pidieron la regulación judicial de los honorarios de quien fuera en vida Gustavo Martínez, una cifra de muchos millones”.En ese sentido, explicó que César Carozza, el abogado de la familia Fort, se opuso a que se fijara un estipendio con el argumento de la prescripción, ‘si no lo pidieron antes, perdieron’, pero la Justicia no dio lugar.“Este hombre trabajó desinteresadamente durante muchos años y nunca recibió un peso. Lo importante es que la Justicia reivindicó esa tarea. Gustavo tenía derecho a cobrar un estipendio, pero nunca lo había hecho, porque entendía que eran los chicos que tenía que cuidar”, afirmó D’Alessandro y aclaró que no se trata de una sentencia firme.Respecto del monto en cuestión, reveló: “Se fijó una cifra de varios millones, decenas de millones. Tengo prohibido decir de cuánto es. Los Fort se están enterando ahora. Yo recibí la notificación minutos antes de entrar acá”.“Gustavo fue designado como tutor de los menores por Ricardo. La Justicia estipula un pago para eso y él nunca recibió ninguna remuneración”, dijo D’Alessandro. Si bien tras la muerte de Martínez su familia dijo que falleció en un estadio de depresión profunda y que nadie lo ayudó, que fue abandonado, eso no fue objeto de ninguna demanda. “Lo único que dijo su familia es que Gustavo no tenía una buena condición económica holgada. Él podría haber reclamado cuando los chicos fueron mayores de edad”, formuló el letrado.Además, explicó: “A través de su abogado, Felipe y Marta declararon que el pago de ese dinero había prescripto, que él tendría que haber reclamado en vida. Sin embargo, la Justicia dijo que la demanda debía iniciarse cuando los menores alcanzaron la mayoría de edad. Eso pasó hace dos años, por lo que todavía están a tiempo de hacerlo”.Mientras los mellizos Fort intentan seguir con su vida, ya con 18 años y a cargo de parte de la empresa de chocolates, hay historias que aún no cerraron. La muerte de Gustavo Martínez sigue generando intrigas: Juan Martorelli, amigo y estilista de Ricardo y Marta Fort, confirmó que existe una carta de despedida donde explicaría los motivos de su decisión.“Gustavo fue inducido al suicidio, obviamente que si y hay que terminar con la hipocresía, yo solo les pido que muestren la carta de despedida. Yo quiero saber quién la tiene esta carta y qué decía, hubo una persona que no puedo revelar la fuente, pero la gente del entorno sabe que la tienen”, aseguró en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre).Juan Martorelli se mostró muy indignado con cómo se manejó la familia Fort respecto a la muerte de Gustavo Martínez. “Espero que los sobrinos de Gustavo logren llegar a las últimas instancias, les enseñó valores a los chicos y Marta me decía que temía mucho por él, primero se dio lo de Marta y después ahora esto, ojalá que se haga Justicia”, dijo.“Hay que escarbar para llegar a la verdad, te puedo asegurar que hay una carta donde él explica todo y no sé si la han leído los chicos”, reveló. “Nosotros sabemos por buena fuente que la carta está y se ocultó, la verdad es una vergüenza, espero que se haga Justicia, como no hay video de cuando él cortaba la red, ¿dónde está el video?”, disparó. Fuente: (Tn)