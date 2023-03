Edith Hermida blanqueó su romance con un hombre 14 años menor

Edith Hermida se separó de su marido en marzo de 2022 luego de 18 años y ahora blanqueó que está comenzando una nueva relación con un hombre 14 años menor.



Al aire de Bendita, la locutora confirmó que está saliendo con Mariano Tabares, su productor en Radio 10. "Es más joven que yo. ¿Hay algún problema? Porque ustedes acá todos salen con personas que no tienen las mismas edades", manifestó.



Cuando Beto Casella le preguntó si avanzaba para algo más serio, la panelista aseguró que sí. "¿Podría ser un título 'volví a enamorarme' o todavía es muy fresco?, quiso saber el conductor. "Podría ser, sí", afirmó Edith.





Luego de ver un informe donde su hija Paloma hablaba sobre este nuevo amor y aseguraba que la veía muy contenta, la comunicadora contó: "Es 14 años más joven que yo. ¿Cuál es el problema? Me lo merezco".



Quién es el novio de Edith Hermida

Días atrás, la panelista de Bendita se fue de vacaciones a Brasil y la influencer Vicky Braier, más conocida como Juariu, la mandó al frente y reveló: "La chiru en Brasil con nuevo amor. Se llama Mariano, es su productor en Radio 10".



Tras el revuelo por la noticia, el propio Mariano habló en One+ (el streaming de One 103.7) sobre este incipiente romance y dijo: "Soy yo el que estaba en Brasil con Edith Hermida. Estoy de la mejor manera que puedo estar, tratando de hacerle bien. Es una gran persona. Ella me hace brillar, me pone contento".

