Especulación sobre Guillermina Valdés: “¿Javi García encubre a un tercero?”

El supuesto vínculo que estarían teniendo Guillermina Valdés con Javi García, el arquero de Boca, despertó muchísimas especulaciones. Carlos Monti en una nota con Socios del espectáculo se despachó con una teoría.



Primero el periodista habló de cómo la expareja de Marcelo Tinelli fue descubierta y si el animador tuvo que ver. “En un momento yo pensé que él había pergeñado una historia y no. Alguien me contó que justamente a ella la graba un tipo que va con una motocam”, afirmó.



“Marcelo no necesita convertirse en el Inspector Gadget para ver qué hace su exmujer”, afirmó.



El periodista también plateó otras dudas. “Guillermina estuvo con Santi Maratea en el Día de los Enamorados. . . ”, se despachó.



“Ella diciendo que una sola vez lo vio a García. ¿García no será un paraguas?”, lanzó, en alusión a que el arquero sea una “pantalla” de otro romance que estaría viviendo la actriz.



“Si llego a hablar voy preso. ¿No será que García está encubriendo a un tercero? Que lo estén usando a García para ir a otro lugar de intermediario y que en realidad no es García”, deslizó.

