Cómo continúa la salud de la hija de Barby Franco y Fernando Burlando

Barby Franco y Fernando Burlando se encuentran en medio de un difícil momento con la internación de su pequeña hija, Sarah, quien ingresó el sábado a la clínica con un cuadro febril y desde entonces permanece en observación. Según informó el periodista Gonzalo Vázquez en Intrusos, la niña de tres meses tiene infección urinaria y se le administran antibióticos por vía endovenosa.



La pareja estuvo con la bebé todo el fin de semana en la clínica, a la espera de que los profesionales le den el alta para volver a la casa. Por su parte, Barby prefirió no recibir visitas y no se despegó ni un segundo de su hija; mientras que Burlando apaciguó la preocupación al responder en televisión sobre el tema. “Está fantástica. La gorda tuvo un poco de fiebre hoy, llegué de Expo Agro y me vine muy preocupado a verla. Ahora vuelvo a casa”, aseguró el abogado.



Según había detallado Fernando Burlando en el ciclo Biri Biri de República Zeta, días después del nacimiento de Sarah, su esposa pudo ser madre después de tanto tiempo de lucha. “Hicimos de todo, a nivel científico recorrimos todo, con muchas decepciones. En el trayecto siempre hay cosas que no salen como querés. Saritah vino sola, sin tratamiento y sin ningún tipo de ayuda. Para mí es una bendición absoluta”, confesó el letrado.



Tras cinco años de búsqueda, en julio pasado la feliz pareja le había confirmado al público que iban a convertirse en padres; luego revelaron que se trataba de una nena. Con el pasar de los meses fueron captando momentos de cada etapa de la maternidad que mostraron en las redes sociales, desde la decoración de la habitación y la llamativa forma de anunciar el sexo del bebé hasta el momento en el que Sarah llegó al mundo.

Fuente: NA