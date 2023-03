Catherine Fulop cumplió 58 años y compartió una emotiva reflexión

Catherine Fulop festejó sus 58 años, y como siempre suele hacer, estuvo muy activa en las redes sociales mostrando el contenido de su celebración, aparte de publicar un mensaje profundo acerca de su vida y de incitar a sus seguidores con los aprendizajes que carga.Rodeada de su marido, Osvaldo Sabatini, amigas y allegados celebró en Buenos Aires su cumpleaños número 58, aunque lejos de su hija Oriana Sabatini, quien se encuentra en Italia con su pareja, Paulo Dybala. Quizá por eso último, y otros motivos, muy movilizada, eligió dejar un mensaje de todo aquello que logró e hizo para convertirse en la mujer que hoy es y el recorrido que realizó.Sus fotos fueron acompañadas en el pie de foto con las siguientes palabras: "A todos gracias por tanto amor. Estoy feliz de la mujer que hoy en día soy y en parte es gracias a ustedes, me hacen mejor persona cada día; sin todas las caídas, tropiezos que he tenido y en la que cada uno de ustedes me ha ayudado a levantarme, no hubiese aprendido nada de esta vida".Luego continuó y cerró: "Con toda certeza les digo que cada dolor es el mejor entrenador, les aseguro que soy más fuerte, más valiente y sí, soy una mujer de 58 que ya aprendió a no rendirse fácilmente y no vamos pa' viejos jajjajaa, la vejez es opcional yo me hago vintage. Los amo a cada uno de ustedes!!!!".