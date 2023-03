Darín contó cómo se dio cuenta que "Argentina, 1985" no iba a ganar el Oscar

La ilusión celeste y blanca no pudo ser, "Argentina, 1985" no se quedó con el Oscar y Ricardo Darín contó cómo fue que se dio cuenta de que la película donde encarnó a Strassera no ganaría la estatuilla de oro.Según contó, era consciente de que las posibilidades estaban a favor de la película que finalmente resultó ganadora: "Estaba dentro de las posibilidades que ganara Sin novedades en el frente. Es una gran película".Sin embargo, a pesar del golpe de esperanza que le dio la presencia de los actores hispanos, hubo un detalle que no se le escapó al actor argentino."Pero un segundo antes vi un camarógrafo apuntando a Berger, de 'All quiet...'. Y ahí ya me di cuenta que no iba a ser", indicó.Pero Darín no se dejó avasallar por la derrota: "Es parte del juego, ganás o perdés. Hicimos más de lo que podíamos, hicimos un camino glorioso, ganamos el Goya, el Golden Globe, la gente abrazó la película. Esta es una instancia donde quedan cinco y la moneda cae de un lado o del otro"."Siento en mi corazón la posible decepción que pueda sentir mucha gente en Argentina porque sé cómo estaban. Nosotros estamos muy orgullosos de nuestro trabajo y nuestra película", concluyó.