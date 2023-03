El ex de Julieta de Gran Hermano grabó una canción en contra de ella

Emmanuel Francia, ex participante de La Voz Argentina en su edición de 2018, fue novio de Julieta Poggio, actual integrante de Gran Hermano. En su estadía en la casa, la influencer habló sobre su relación con el cantante sin dar nombres.En una conversación con Camila Lattanzio, Julieta hizo referencia a su ex. “Tenés que aprender a tocar la guitarra. Porque mi ex, que era cantante, tocaba todo el tiempo”, le aconsejó a su compañera quien planea dedicarse a la música.“Era re lindo, Ju. Perdón que te lo diga. El tóxico, yo me acuerdo que lo vi y pensé 'Ah, mirá que lindo el que entró a La Voz'”, respondió Camila y Julieta añadió: “Y encima tan inseguro... Pero era un tóxico. Un inseguro. Nunca tuvo novia, yo fui su primera novia. Tenía todo, pero no hacía nada. No trabajaba”.Frente a estos comentarios, el ex de la participante decidió responderle con una canción en su cuenta de Tik Tok. “Siempre hablando mentiras frente a toda Argentina, vos solita estas quedando muy mal. Inventando sos buena, criticando una reina, la gente se da cuenta no hace falta aclarar”, comenzó el cantante.Y continuó destrozando a su ex novia: “Te falta humildad, respetar al otro un poco más. Hablás de mí, pero lo tuyo, ¿por qué no lo contás?”.“Te reís y humillás, ni te importa cómo el otro está. Todo lo que sube baja, te lo hago recordar”, cerró Emmanuel.Emmanuel Francia es un cantante y modelo publicitario oriundo de la ciudad de Rosario. El músico de 29 participó de distintos reality shows de canto como La Voz Argentina en 2018 y en Canta Conmigo Ahora, el programa de Marcelo Tinelli que se transmitió el año pasado.En su paso por La Voz Argentina, el joven audicionó con “Me Niego a Perderte” de la banda Reik, logró pasar varias etapas dentro del certamen y se destacó en el Team Tini, el equipo de Martina Stoessel. Mientras que en Canta Conmigo Ahora deslumbró al jurado con “Dejaría Todo” de Chayanne.El joven descubrió que la música era su pasión cuando una maestra lo obligó a cantar en un acto escolar. En sus presentaciones televisivas, el cantante reconoció que la persona más importante en su vida era su mamá.