En plena ola de calor, Florencia Peña volvió a subir la sensación térmica

Flor Peña oficialmente terminó su trabajo como Moni Argento en el regreso de Casados con Hijos en el Gran Rex, y decidió tomarse unas vacaciones de sus proyectos laborales para distenderse en medio de la naturaleza de Salta.La actriz compartió un video a sus fanáticos en Instagram, y allí se la puede ver disfrutando del verano y bailando dentro de una gran piscina. Usó un traje de baño enterizo en color rosa flúo con pronunciado escote.En la publicación, la artista compara las partes de su cuerpo con los cerros del paisaje, y por eso escribe: “Como que no, pero sí”.“En este momento, tengo una mezcla de sensaciones. Estoy agotada, pero con una felicidad inmensa. Por ahora, esta es nuestra despedida. 93 Gran Rex, casi 200 mil espectadores. Hicimos historia”, confesó Flor Peña a Intrusos.Sobre la ausencia de Érica Rivas en su papel de “María Elena”, la actriz fue clara y aseguró que no sintió nostalgia: “Fue una decisión en la que no tuvimos nada que ver”.También, aprovechó la oportunidad para hablar del trabajo de Jorgelina Aruzzi como reemplazo de Rivas: “Yo a Jorgelina la amo, es una amiga. Trabajé mucho con ella, así que fue hermoso tenerla”.Todavía se desconoce si existirá la posibilidad de que se vuelva a hacer la obra en vacaciones de invierno. Dependerá en gran parte de la disponibilidad de una de sus protagonistas que vive en el exterior, Luisana Lopilato