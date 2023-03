Oscar: los ganadores con “Todo en todas partes al mismo tiempo” a la cabeza

La entrega de los premios Oscar 2023 se desarrolló este domingo y estuvo conducida por Jimmy Kimmel. La celebración más importante de Hollywood reconoció a directores, guionistas, actores, actrices, editores, vestuaristas, artistas de efectos especiales y a las mejores películas del último año.(Everything Everywhere All at Once), película con más nominaciones que. Además, esta producción ganó Ke Huy Quan a Mejor actor de reparto; Jamie Lee Curtis a Mejor actriz de reparto; Daniel Kwan y Daniel Scheinert a Mejor dirección; Michelle Yeoh a Mejor actriz principal; Mejor guion original y Mejor edición.Si bien tuvo una gran competencia, con importantes cintas como Top Gun: Maverick y Elvis, y filmes de aclamados directores como Steven Spielberg (The Fabelman) y James Cameron (Avatar: El sentido del agua), la producción de ciencia ficción pudo desplazarlos y ganar siete de las 11 nominaciones que obtuvo.Por otro lado, otras de las notables figuras de la noche fueron Guillermo del Toro, quien se alzó el Oscar a Mejor película animada por Pinocho; Brendan Fraser ganó el Oscar a Mejor Actor por su interpretación de Charlie en The Whale y Sin novedad en el frente le ganó a Argentina, 1985 en la estatuilla a Mejor película extranjera (cinta que también obtuvo el premio a Mejor banda sonora, Mejor diseño de producción y Mejor fotografía).WhaleEverything Everywhere All At Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo")Daniel Kwan, Daniel Scheinert - Everything Everywhere All At Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo")Michelle Yeoh - Everything Everywhere All At Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo")Brendan Fraser - The Whale ("La ballena")Jamie Lee Curtis - Everything Everywhere All At Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo")Ke Huy Quan - Everything Everywhere All At Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo")Everything Everywhere All At Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo")Everything Everywhere All At Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo")Women Talking ("Ellas hablan")Im Westen nichts Neues ("Sin novedad en el frente") - AlemaniaIm Westen nichts Neues ("Sin novedad en el frente")Im Westen nichts Neues ("Sin novedad en el frente")Guillermo del Toro's Pinocchio ("Pinocho")Naatu Naatu - RRRIm Westen nichts Neues ("Sin novedad en el frente")The Whale ("La ballena")Black Panther: Wakanda Forever ("Pantera negra: Wakanda por siempre")Avatar: The Way of Water ("Avatar: el camino del agua")Top Gun: MaverickNavalnyAn Irish GoodbyeThe Elephant WhisperersThe Boy, the Mole, the Fox, and the Horse ("El niño, el topo, el zorro y el caballo")