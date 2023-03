Emotivo mensaje de Quibel tras cumplirse un año de la muerte de Gerardo Rozín

Es una fecha muy especial para la familia y los seres queridos de Gerardo Rozín en el primer aniversario de su fallecimiento. Así se dio a conocer una fuerte carta del creador de La Peña de Morfi y Carmela Bárbaro, su exesposa y madre de su hija Elena, le dedicó un sentido mensaje como lo hizo Eugenia Quibel, quien fue su pareja durante siete años.



“Un año: de extrañarte, procesar, verte en sueños, aceptar y seguir. De a ratos parece ficción. La realidad nos atravesó injusta y repentina, y te arrancó y te llevó a no sé dónde. Te acompañé cómo elegiste, y fue en paz, dejando a la vista de todos, un vacío profundo, y en mí una cantidad de aprendizajes y certezas que no tenía ganas de recibir, ni ahora ni mucho menos de esta forma”, escribió la locutora en Instagram.



“Hoy me siento íntegra y serena. La angustia que al principio aparecía en los momentos más absurdos, se ubicó en un lugar menos incómodo y más digerible”, puso, a flor de piel junto a una foto junto al periodista que se llevó muchísimas demostraciones de afecto. Eugenia Quibel, la última pareja de Gerardo Rozín, a flor de piel en el primer año de la muerte del conductor “Al final la mente es sabia y selectiva. Los miles de recuerdos de todos nuestros años juntos hoy aparecen más nítidos y me dibujan muchas más sonrisas que lágrimas. Así lo elijo yo. Así me lo pediste. Porque al final, siempre estabas haciendo comedia”, destacó.



“Guardo conmigo el legado más valioso, un grupo de gente amiga, en quien confío y por momentos te encuentro, con quienes podemos reír y recordarte tal como te gustaría que suceda”, aseveró la compañera de los últimos años del animador.



“GRACIAS por nosotros. Gera en mí para siempre”, concluyó, a pura emoción. (Ciudad Magazine)