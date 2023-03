Santiago del Moro cruzó a Camila y se vivió un tenso momento

Las sorpresas para los últimos cinco participantes de Gran Hermano son más frecuentes por estos días. El jueves por la noche, Santiago del Moro les comunicó acerca de nuevas visitas que iban a tener, pero al conocer cómo serían, Camila mostró su desilusión y el conductor no dudó en hacerle saber que no le gustó su actitud.



Los ex participantes del reality volvieron a la casa para saludar a quienes disputan su lugar en la final, pero no lo hicieron presencial sino a través de una serie de videos que mostró Santiago del Moro.



El primero de ellos fue de Martina, la segunda eliminada del juego. Al escucharla, Camila exclamó decepcionada: “¡Cualquiera! ¡Uy, pensé que iba a venir un artista, Santi!”, lo que hizo que el conductor le pidiera que repita lo que dijo. “¡Que pensé que iba a venir, no sé, Lali!”, dijo Camila, haciéndole caso.



“Escúchame una cosa, pará, pará, pará. Más respeto con este programa que esta gente entró antes que vos, Camila. Es Martina, segunda eliminada”, le dijo Del Moro con un tono bastante hostil. “Es que pensé que… Porque yo estoy esperando mucho a un artista que nos canté, y nada, pensé que iba a venir…”, se lamentó Camila.



“Muchos artistas han llamado a través de sus mánager, no quiero dar nombres, pero Gran Hermano considera que todavía no es momento para que ingrese un artista. No sabemos si lo va a considerar en esta edición u otra. Puede entrar alguien o no, todavía faltan unos días así que las sorpresas siguen”, cerró el conductor, dando paso a otro mensaje. (Ciudad Magazine)