Topless y sensualidad: grabó un videoclip en su "casita y pasó de todo"

"Le escribí esta canción a mi novio. Grabamos el videoclip en mi casita y pasó de todo", escribió Flor Vigna en un video que publicó en su cuenta de Instagram anunciando el lanzamiento de "Eres tú", el tema que le dedicó a Luciano Castro y que cantó junto a Rodrigo Tapari.En las imágenes que la también actriz publicó en la red social en la que tiene más de cinco millones y medio de seguidores, se la ve en en topless en el patio de su hogar, con la pileta de fondo. Lleva la parte de abajo de la bikini puesta, sin la de arriba y tapándose las lolas con sus manos mientras baila al ritmo de la canción que le dedicó al actor, que también compartió el nuevo material en su Instagram."Te amo mucho", se escucha decir al actor del otro lado de la cámara viendo a su novia moverse con la canción de fondo. Luego, ella se acerca y besa la mano de él. "Ya disponible Eres tú, con el gran Rodrigo Tapari. Gracias a cada uno de mi querido equipo que con mucho amor y esfuerzo todos los días lo damos todo para este sueño", indicó Flor sobre el lanzamiento del nuevo tema.Todavía emocionada, Vigna contó cuál fue la reacción de Castro al enterarse de que le había dedicado un tema. "Cuando le mandé la canción a Lucho puso a llorar. Primero fue nuestra y después dijimos 'gritémosela al mundo'. Yo le compuse otras canciones a Lu para nosotros y para el juego nuestro, pero esta me parecía que debía sacarla para afuera", contó en un ciclo radial.

"Estamos enamorados y no es solo el enamoramiento sino que tenemos una relación muy madura. Siento algo muy especial. Me gusta creer que es por mucho tiempo. La fantasía es que es para toda la vida. Con Lu ya vamos más de un año y medio. Estoy tan orgullosa de nuestra relación", indicó sobre su vínculo con Luciano Castro.Además, describió al actor como "muy sensible". "Y esa es una de las partes que más me enamoró de él. Es muy valiente y es muy expresivo, es un hombre que cuando quiere decirte algo lindo y hacerte sentir amada usa muy buenas palabras y te desnuda mucho con su vulnerabilidad", agregó Flor sobre Luciano Castro, con quien compartirá temporada en la obra Divorcio.Flor fue consultada sobre la posibilidad de ser mamá por primera vez y agrandar la familia con el actor, que es padre de Mateo -fruto de una relación anterior con una mujer que elige mantener un bajo perfil-, y de Esperanza y Faustro -de su último matrimonio con Sabrina Rojas-, y respondió: "Yo sé que por tres años, por lo menos, no tengo esa madurez de decir 'ahora sí'. Cuando sea mamá quiero ser la mejor mamá posible dentro de mis condiciones y siento que todavía no llegué a pensarlo de lleno. Lu es una persona que lo veo muy buen papá de sus hijos".Además, contó cómo manejan la economía de la pareja. "Soy tan independiente que no le dejo que me pague nada. Me compro un pancho y me lo pago yo, pero por mambo mío", aseguró Vigna, quien sigue trabajando en su carrera de solista, aquella para la que tanto trabajó y se viene preparando desde hace mucho: a principios de este año lanzó "Lotería", y ahora sorprendió con la versión cumbia que le dedicó a Luciano Castro.