Reencuentro de Jimena Barón y Daniel Osvaldo por el cumpleaños de su hijo

Jimena Barón recordó el día que se enteró que estaba embarazada de Momo

Pese a que la relación de Jimena Barón y Daniel Osvaldo pasó por varias turbulencias, el músico y la cantante parecen haber conciliado una tregua por la crianza de su hijo. Y en el cumpleaños Nº 9 del pequeño, sus papás volvieron a estar juntos en la celebración.Así quedó reflejado en las fotos y videos que Jimena subió a Instagram donde se la ve compartiendo un momento especial en la vida del niño que tienen en común: “Feliz cumple, piscianos de mi corazón. Es todo sonrisas con ustedes”, escribió Jimena en Instagram junto a varias postales de la fiesta de su niño con sus compañeritos.“¡La torta un éxito! Y @gamehouseba fue realmente furor, los chicos quedaron enloquecidos con las salas de escape. ¡Gracias por recibirnos con tanto amor y por esta propuesta tan diferente! (Sí, fui al control a reírme cuando se asustaban, por supuesto, ¿o qué clase de madre creen que soy?)”, agregó, divertida.Por su parte, Daniel también dio muestras de su día con Momo en el mismo lugar donde también se encontraba su expareja: “Feliz cumple, amor de mi vida. Te amo”, rezaba la imagen que subió donde lo tiene a Morrison a upa mientras sonríen para la cámara.Fiel usuaria a las redes sociales, Jimena Barón enterneció a sus seguidores al compartir un video junto a Momo (el hijo de 8 años que tuvo con Daniel Osvaldo) recordando cómo fue que se enteró que estaba en la dulce espera ¡y la anécdota fue con blooper incluida!“¿Sabés que día es hoy? 4 de julio. ¿Sabés de que me enteré yo un 4 de julio?”, se la escuchó decir a Jimena en el comienzo del posteo que subió a Instagram Stories. Sin embargo, su pequeño la interrumpió rápidamente: “Hoy no es 4 de julio”.“Sí, mi amor”, insistió la cantante. Pero segundo después se rió de su error: “Tenés razón. Bueno, nada, chau, nos vemos. Te iba a contar algo, pero claro… es 2 de julio”.“El 4 de julio, aunque no es hoy y faltan dos días, yo estaba en Chicago y me compré un test de embarazo después de que otros dos me hayan dado negativo, y estaba embarazada de vos”, continuó Barón, entre risas, mientras mimaba a Momo.Y cerró, a corazón abierto: "¡Ay, amor mío! Y el 4 de julio, en Estados Unidos, hacen mucho festejo porque es el Día de la Independencia. Entonces, ese día fue una fiesta, fuegos artificiales. Y yo sentía que era por vos, como que todo el mundo estaba festejando que ibas a nacer. Hijito chiquito de la mamita".