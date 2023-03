Juanita Tinelli llevó en París la cartera más trendy de 2023

Los detalles del look de Juanita por las calles parisinas

Juanita Tinelli está dando sus pasos como modelo de forma agigantada, la menor de las hermanas Tinelli participó de un desfile en el Paris Fashion Week. Se subió a la pasarela y desfiló de la mano de la firma Noir Kei Ninomiya. Luego de finalizar la semana de la moda, la joven aprovechó el momento para disfrutar de la ciudad parisina y para ello, lució una cartera muy canchera que será uno de los complementos más trendy de este 2023.La modelo, con un gran futuro, compartió con sus seguidores en las redes sociales paseando por las calles de Paris, con un look con un demin acompañado de unas zapatillas tipo futuristas y su cartera del momento.Juanita lució un pantalón de jean azul largo tiro bajo que combinó con una chaqueta del mismo estilo, haciendo juego. Le sumó una polera negra y un par de zapatillas blancas con un detalle rojo en ambas al igual que la cartera.La hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles, no es muy activa en sus redes sociales, pero últimamente, cada vez que sube algo, lo hace mostrando sus looks y posando como toda una profesional.