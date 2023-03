Gran Hermano 2022: las repercusiones del look de Romina al estilo Frida Kahlo

Romina habría recibido el visto bueno de Gran Primo

Romina Uhrig, una de las participantes de Gran Hermano que con un perfil bajo, comenzó a jugar hace unas semanas y si supera esta semana, será finalista del reality.A poco de que se viva la gran final de Gran Hermano 2022 – diagramada para mediados de abril- y se conozca quién será el gran campeón de esta edición, los participantes tuvieron una fiesta temática. En esta ocasión, al estilo mexicano.Los cinco participantes se lucieron con sus outfits al ritmo de la música y la comida típica del país azteca y Romina Uhrig no pasó desapercibida con su look al estilo Frida Kahlo. Lo que no contó es que fuera de la casa genere repercusión y la llenen de burlas.Al ver a la exdiputada del Frente de Todos, las redes estallaron con sus habituales memes con divertidas frases y hasta con una desopilante comparación entre la participante ya con su look mexicano y la Bruja del 71, el famoso personaje de El Chavo del 8.No hay dudas, de que Romina de GH no es la favorita y por eso, cada vez que pueden, los internautas buscan la manera de exponerla con cualquier excusa, como ocurrió con la fiesta temática.Romina Uhrig quedó nominada y el miedo a perderse la final de Gran Hermano la paralizó. Angustiada, se presentó en el confesionario para hablar con “Gran Primo” - segunda voz que forma parte de la locución del programa y quien reemplaza a la voz oficial de Gran Hermano-, y se encontró con una respuesta que la tranquilizó.A Romina le habrían dicho que este domingo no abandonará el juego. Así lo dio a entender en una charla que mantuvo con Julieta Poggio, otras de las nominadas, en el jardín.“Me dijo que no piense en eso. Me preguntó si no me tenía fe”, se le escuchó decir a Romina antes de que Pluto TV cortara la transmisión. El video del momento hizo estallar las redes sociales, donde varios usuarios denunciaron fraude y acomodo.Lo real es que si Romina Uhrig supera esta placa, que comparte con Julieta, Camila Lattanzio y Marcos Ginocchio (Nacho Castañares es el líder de la semana y no pudo ser nominado), será una de las cuatro finalistas del reality.La gala de eliminación de este domingo de Gran Hermano podría ser una de las más fuertes desde el comienzo porque una de las que más riesgo de irse tiene es Romina, que admitió que necesita el premio de 15 millones de pesos y la casa prefabricada, para su economía y la de sus hijas.