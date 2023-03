Guillermina Valdés confirmó que salió con el arquero de Boca: “Fue una sola vez”

El nombre de Guillermina Valdes empezó a tener mucha importancia en las últimas semanas. Es que la empresaria, luego de su separación de Marcelo Tinelli, volvió a estar inmersa en el ámbito del espectáculo al conocerse un incipiente romance junto a Javier García, arquero de Boca Juniors.



Ambos fueron retratados en una salida que realizaron durante una noche por la Capital Federal y eso trajo mucha tela para cortar.



Después de ciertas elucubraciones acerca de un nuevo romance que estaría encarando, Valdés decidió, en su cuenta de Instagram, dejar un mensaje a sus seguidores para aclarar la situación de su estado sentimental. “Quizás la gente no sabe, pero me separé en abril del 2022. Les mando un beso y gracias por leerme”, aclaró, en referencia a la separación con Tinelli y a los rumores que circularon en los últimos días.



En diálogo con el programa A la tarde, dejó algunas declaraciones respecto de su presente. Ante la consulta de su situación sentimental, Valdes, con una sonrisa, explicó: “No, no estoy en pareja” y aseguró, luego, que solamente “vio una vez a Javier García”.



Para terminar el breve diálogo, la actriz justificó: “Nos vimos porque lo quise conocer, como cualquier persona que se quiere conocer con otra”.



Por otra parte, antes de conocerse la imagen junto a García que fue revelada en LAM, Valdés fue vinculada con el influencer Santiago Maratea, aunque ese rumor se esfumó en el aire al reconocer la empresaria que el vínculo que los mantiene es de amistad.