Julieta Prandi irá a juicio con su ex por abuso sexual

Julieta Prandi denunció a su ex marido por varias causas: el robo de todo su patrimonio es una de ellas, pero es el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado el que será elevado a juicio oral. “Hoy me enteré. Hace más de un año que hice la denuncia y estaba esperando. Me hicieron una pericia oficial, él se negó. La perito avaló lo que yo estaba diciendo. El fiscal pidió la elevación a juicio, eso pasó al juez y en el medio muchas apelaciones de su parte. Arriba del juez está la Cámara. Me citaron a declarar, me escucharon y hoy la Cámara decidió rechazar la apelación de él y elevar a juicio oral”, explicó la conductora.



Si bien cuenta con la contención de su pareja, Emanuel Ortega, el suceso le genera angustia: “Necesito que termine. Necesito cerrar este capítulo triste y desagradable. Es tedioso, es angustiante, es revictimizarme y mientras tanto criar a mis hijos sola. Todavía no siento que se haya hecho Justicia, siento que se está moviendo una causa que ya está hace mucho tiempo en espera”.



Al notar que su causa no avanzaba, la modelo decidió recurrir al asesoramiento legal de Fernando Burlando y hoy agradece haber dado ese paso: “Se vive como una celebración porque es una lucha de muchas mujeres, así que no es mi lucha nada más. Le pongo voz a muchas mujeres que no pudieron hablar y no pudieron irse a tiempo de su casa”.



Por su parte, el abogado también dio su parecer en Intrusos: “Julieta venía sufriendo padecimientos. Ella la pasó muy mal, está aterrorizada, está psicológicamente muy afectada. Sufrió abusos del 2015 al 2018 y es una mujer que está pasando una situación que la debilitó, la volvió muy vulnerable. Es una mujer tremendamente débil y atemorizada. Se la desapoderó de su patrimonio de una manera salvaje. Estamos hablando de una condena de 50 años de prisión”.



En 2019 recayó la primera denuncia contra Claudio Contardi luego de que Prandi haya anunciado que se había separado del empresario después de haber estado ocho años casada y tener dos hijos. Allí la modelo relató el calvario y sufrimiento que vivió durante varios años donde padeció diversas formas de violencia de género que pasaban desde la parte psicológica a la física y es por eso que después del divorcio decidió denunciar.