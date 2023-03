Desvincularon a Mariano Iúdica de Polémica en el Bar: quién podría reemplazarlo

Mariano Iúdica no formará parte de Polémica en el Bar y circularon dos versiones respecto al motivo. Hasta el momento, el programa no tiene fecha de estreno pero están preparando algo especial para los 60 años del clásico.



Marina Calabró dio la información en su clásica columna de espectáculos para Lanata sin Filtro (Radio Mitre) y aseguró que, por un lado, desde el entorno de Iúdica aseguran que no puede tomar la conducción por otros compromisos laborales y que desde la producción del programa explican que quieren renovar por completo el staff.



"Lo más firme por ahora en términos de negociación es que hagan emisiones de fin de semana. Probablemente sábado y domingo. Y acá aparecen dos versiones sobre la desaparición de Mariano Iúdica. Desde el riñón de Iúdica me dicen que él está abocado a su emprendimiento gastronómico y que esto le impide hacer televisión en vivo los fines de semana, él está (en el restaurante)", detalló la periodista.





"Me dicen: 'Le está yendo súper bien y no puede darse el lujo de desatenderlos. Ya lo hizo el año pasado y fue una remada injustificada'. Recordemos que el año pasado hizo La Noche del Domingo y me dicen que la pasó como la mona por el rating", recordó.



"Y la segunda versión, desde el riñón de Polémica, me dicen: 'Son los 60 años, queremos todo nuevo. Mariano no fue convocado para la mesa, preferimos cambiar", contó y luego reveló quién podría reemplazarlo: "El elegido para encabezar la mesa de Polémica en el Bar es Gustavo López y el plan B o C es Nico Magaldi".



Semanas atrás también se reveló que Gustavo Sofovich le mandó un mensaje a Marcelo Tinelli para convocarlo a conducir el histórico ciclo, pero hasta el momento no hubo novedades, señaló Exitoína.