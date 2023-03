Daniela de "Gran Hermano" reveló cuál fue su impactante récord en la intimidad

Daniela Celis, exparticipante de Gran Hermano, le brindó una entrevista a El show de Ulises Jaitt, que se emite por radio XLFM (lunes a viernes, de 13 a 15), y reveló cuál fue el récord sexual que tuvo afuera de la casa más famosa del país.Cabe recordar que adentro del reality que es un éxito en el rating la exjugadora se convirtió en noticia tras tener relaciones cinco veces seguidas (algunos dicen que en realidad cuatro) con Thiago Medina, su pareja en el programa, y sorprendió a todos. Por eso, ya afuera del ciclo, fue consultada el respecto."¿Cuál es tu verdadero récord sexual?", le preguntó, sin vueltas, Ulises Jaitt, conductor del envío radial. "Nueve orgasmos en un día. Nueve preservativos usados. Fueron 24 horas. Todo el día. Fue hermoso", respondió ella, sin titubeos.Sin embargo, pese a que aseguró que para ella del 1 al 10 el sexo tiene una importancia de 9, afirmó que cuando reingresó al reality en el repechaje pudo estar sin problemas "dos meses en la casa" sin tener relaciones.En ese sentido, remarcó que desde que fue eliminada allá por finales de febrero aún no tuvo encuentros íntimos con nadie. "¿No se dio con Thiago?", indagó el periodista. "Por ahora no pasa nada. No tenemos tiempo. Vamos a ver que pasa".Súper sincera, tras asegurar que con Thiago se están "conociendo" y desean tener un noviazgo pese a que ambos están con "poco tiempo" disponible, Daniela blanqueó la posibilidad de tener una relación abierta con el cartonero de González Catán."Ahora que nos estamos conociendo sí. Si tiene la posibilidad que vaya con quien quiera. Yo también puedo estar con otros", reveló y aseguró que esa modalidad ya está pactada con el exjugador de GH.Pese a eso, Daniela afirmó que no tiene a nadie en vista por ahora y que sólo aspira a definir qué pasará con Thiago próximamente.Por otra parte, a Thiago lo definió con un 8,5 en la intimidad y aclaró el motivo: "Vamos a conocerlo afuera de la casa. Nunca hay que darle un 10 si no se agrandan".Apenas salió de la casa, Daniela Celis se convirtió en noticia por un picante ida y vuelta que tuvo con L-Gante, uno de los personajes más populares del momento.Es que el cantante publicó un video de ella bailando un tema suyo y dio a entender que estaría dispuesto a tener algo con la exparticipante de GH.Después, como si fuera poco, la joven sostuvo que el músico intentó conquistarla y hasta le habría enviado, según su versión, un mensaje de voz por privado.Lo contó durante una entrevista con el programa Biri Biri, de República Z. Además, la joven habló de su infancia y explicó cómo le cambió la vida el reality.Sin embargo, y pese a que ella afirmó que Elián Valenzuela, el nombre real del artista, le había escrito a través de Instagram, él se encargó de desmentirla y la trató de mentirosa al asegurar que en realidad había sido ella quien lo contactó a él. ¿Quién dirá la verdad?