Barby Franco anunció cuándo se casará con Fernando Burlando

Aunque esta no es la primera vez que hace referencia a sus ganas de casarse con su pareja, esta vez Barby Franco se mostró mucho más segura y hasta contó que lo harán dentro de muy poquito.



Uno de sus seguidores le preguntó: “¿Se van a casar con Burlando?”, y ella contó: “Sí, cuando la pequeña Sarah camine y nos pueda llevar los anillos”. Al anuncio, que hizo le agregó una fotografía familiar y un emoji de una carita enamorada.



Barby Franco y Fernando Burlando tienen muchísimas ganas de seguir apostando a su relación y que ahora, tras la llegada de su primera hija juntos, darán ese importantísimo paso que tanto postergaron en el pasado. También, le consultaron sobre su hija, y Barby confesó que es lo que le gusta de ella: “Todo. Es mi mejor creación. La creé yo. Me siento re power”.



En otra de sus confesiones, sus seguidores le preguntaron qué fue lo que más le costó de la maternidad y la modelo respondió: “El primer mes. El no dormir, el cansancio, la cesárea, las hormonas, ser primeriza”.