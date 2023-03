Chris Rock habló del cachetazo de Will Smith: "no soy una víctima"

Hace casi un año atrás en la gala de los premios Oscar el público se sorprendió al presenciar la bofetada que le dió Will Smith a Chris Rock luego de que el humorista bromeara sobre la calvicie de Jada Pinkett Smith, la esposa del actor.



Chris Rock aprovechó los últimos minutos de un show que se retransmitió por Netflix, se refirió al hecho y aseguró que “no se considera una víctima” más allá de lo que haya sucedido en el escenario de la gala de los premios entregados por la Academia de Hollywood en 2022.



“¿Te dolió? Todavía me duele, tengo el golpe sonando en mi oído, pero no soy una víctima. Tú nunca me verás en Oprah o Gayl llorando, nunca va a pasar. Recibí el golpe como Pacquiao”, aseguró el actor.



Además, el actor de “Son como niños”, dio detalles de porqué no le devolvió el golpe a Will Smith. “Mucha gente me ha preguntado, ¿cómo es que no hiciste nada esa noche? ¡Tengo padres! ¡Me criaron! ¿Y saben lo que mis padres me enseñaron? No pelees en frente de gente blanca”, indicó Rock.



Firme a su rol dentro del humor, Chris Rock continuó haciendo chistes sobre la bofetada y comparó los cuerpos de ambos. “Este tío hace todas sus películas sin camiseta. Nunca me habéis visto hacer una película sin camiseta. Si estoy en una película en una operación a corazón abierto, tengo puesto un jersey”, comentó Chris.



Rock sostuvo que el golpe tuvo más que ver con los problemas de pareja que enfrentaba con Jada Smith que por el chiste que recitó en el escenario. “A todos nos pusieron los cuernos, a todos aquí les pusieron los cuernos, pero ninguno de nosotros ha sido jamás entrevistado en televisión por la persona que nos puso los cuernos”, bromeó el humorista y agregó: “Ella le causó mucho más dolor a él que el que él me causó a mí”.



Sin querer entrar en detalles sobre la infidelidad de Jada a Will Smith, el actor aseguró que todo el mundo bromeó sobre la situación del actor y su esposa y aseguró que Will tiene “furia selectiva”. “¿A quién pegó? ¡A mí! Un negro al que sabía que podía ganar. ¡Eso es ser un hijo de puta!”, bromeó Chris Rock.