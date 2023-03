La Mona Jiménez anunció desde Paraná su nuevo show e ilusionó a los fanáticos

Paraná Una multitud disfrutó de la primera noche de la Fiesta Nacional del Mate

La Mona no para de asombrar al público e hizo bailar a todos en la capital entrerriana. Una multitud cantó y bailó en Paraná, al compás del show espectacular de un Carlos Jiménez, que cumplió 72.El show, comenzó pasadas las 1.30 y fue un éxito total. El artista celebra sus 56 años de trayectoria en uno de los géneros musicales que es parte de la identidad de los argentinos."Hace tanto tiempo no venía a Entre Ríos", dijo en medio de su show, entre tema y tema, mientras leía algunos mensajes que la gente le mostraba con carteles.Desde Paraná y durante la edición 33º de la Fiesta Nacional del Mate, el Rey del cuarteto sorprendió al adelantar la fecha de la próxima edición del “Bum Bum”, el festival de música popular que se realiza en la capital cordobesa.Sobre el cierre de la Fiesta del Mate, el “Mandamás del cuarteto”, confirmó que volverá a copar el estadio “Mario Albero Kempes”, en Córdoba, el próximo 6 de mayo. Además, dejó una gran incógnita que desató especulaciones.“Ese día les voy a tirar una bomba a esos que siempre me rompen los quinotos… ‘Mona volvé acá, volvé allá’", indicó.La realidad es que no hay nada confirmado, y habrá que esperar al próximo 6 de mayo.