Mauricio Dayub criticó a Gran Hermano: “Es la superficialización de la vida”

"¿Por qué los canales no tienen ficción", le preguntaron, a Mauricio Dayub. Y respondió: "Cuando aparecieron las plataformas, la televisión se empezó a cortar. Debe tener que ver con lo que pasa en la sociedad, así como vemos que la sociedad está mal".



Cuando le consultaron específicamente por Gran Hermano dijo: “Sé que está, pero no lo veo. No me gusta ese sistema, el nivel de los diálogos, el nivel de las preocupaciones que tienen, es como la superficialización de la vida o la obligación de que los códigos que valen sean los que yo no creo que valen. Hago una vida que diga todo lo contrario. Harto de valer por la belleza, por el auto que tenés, por el cargo que tenés. La belleza es algo extraordinario pero no para que cotice más que la honestidad, la dignidad… hay cosas más valiosas que no cotizan en el mercado”, opinó el actor de El Equilibrista.



Cuando le preguntaron por qué cree que Gran Hermano es un éxito a nivel mundial, dijo que eso es porque “no cotiza en el mercado lo que sentimos, necesitamos o queremos. Los intereses comerciales son los motores que manejan al mundo. Bienvenida belleza, el problema es cuando se hace de eso la totalidad”.



Además, el actor destacó en el programa Epa! que le gusta apostar a su país y que autogestiona lo que le gusta ofrecerle al público.