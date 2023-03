Gran Hermano: Lucila fue nuevamente la eliminada de la competencia

Lucila ‘La Tora’ Villar quedó fuera de Gran Hermano (Telefe) en la gala de eliminación número dieciocho. Con la mayoría de votos en contra, la participante abandonó el reality.El miércoles pasado, Camila Lattanzio, Julieta Poggio, Romina Uhrig y Lucila La Tora Villar fueron las cuatro participantes que quedaron en placa. Al día siguiente, Marcos Ginnocchio -que gracias a su hermana Valentina y al voto del público se consagró líder de la semana tras ganar el desafío-, decidió salvar a la exdiputada.Julieta fue la primera salvada por el voto telefónico del público con el 23.5%. La definición estaba entre La Tora y Julieta, y finalmente el público decidió eliminar a la participante de Berazategui, que tuvo un total de 56.96% de los votos en contra.

Entre llanto, abrazos y pura emoción, el 20 de febrero los participantes de Gran Hermano recibieron a sus familiares. Después de algunos de convivencia, ellos fueron eliminados uno a uno por decisión del público. Finalmente, Rodolfo Castañares -el papá de Nacho- y Valentina Ginocchio -la hermana de Marcos- llegaron a la final. Por decisión del público ganó la joven oriunda de Salta.Aunque estaba previsto que el lunes dejaran la casa, el Big Brother les permitió quedarse hasta la próxima gala de eliminación si ellos así lo deseaban. Ambos aceptaron continuar, pero este domingo fue la fecha límite de su estadía.Previo a la gala de eliminación, las tres participantes que quedaron en placa compartieron la típica cena de nominados. Al momento de recordar todas sus semanas de convivencia en la casa, no pudieron ocultar su emoción, melancolía e incluso llanto.Lucila “La Tora” Villar expresó entre lágrimas que le parecía muy triste toda la situación de quedar eliminada y dejar atrás a sus compañeros. “Es horrible, nadie se quiere ir”, manifestó por su parte Camila Lattanzio con la aceptación de Julieta Poggio, quien se mostró igual de preocupada.“Si dicen mi nombre voy a decir ‘no’. Esta es mi casa, hace mucho que vivo acá y no me voy, no salgo. Me da pánico salir por esa puerta”, dijo Poggio mientras pensaba en el momento en que Santiago del Moro saque del sobre el nombre de la persona eliminada. “Es raro dejar esta casa, mi cama, el parque, la cocina y a ustedes. Hace mucho que estoy acá adentro y siento que vivo acá”, agregó con sinceridad y nostalgia.Ante esas palabras de la modelo, La Tora se dejó llevar por la emoción y dejó caer algunas lágrimas. Camila intentó ponerle un freno a la emoción que golpeó a las tres participantes y lanzó: “¡No, basta, por favor! Me están poniendo nerviosa. Es feo que se termine la convivencia, la comida entre nosotros, el sauna, la pileta. Pero no nos pongamos a llorar... Nadie se quiere ir”.