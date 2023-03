Ivana Icardi reveló hace cuántos años no habla con su hermano Mauro

A pesar de estar peleados, Ivana Icardi le dedicó a su hermano, Mauro Icardi, un dulce posteo rememorando su niñez por su cumpleaños número 30.



En este contexto, un seguidor de Instagram remarcó que el futbolista ni siquiera reaccionó al gesto de Ivana. Entonces, ella aclaró que intenta acercarse a él sin esperar nada a cambio.



"No lo hago para que lo repostee, si ni siquiera hablamos, le hice la dedicatoria porque me salió del corazón felicitarlo. Llevo años sin hacerlo, pero es sin esperar nada a cambio de su parte", afirmó, contundente. Ivana Icardi reveló hace cuántos años que no habla con su hermano Mauro Acto seguido, Ivana abrió su corazón y reflexionó sobre su pelea con Mauro, revelando también que no charla con él hace muchos años. ¿Cuántos?



"Nunca he tenido sentido del ridículo/orgullo cuando se trata de demostrar algo a alguien que quiero. Lo que los demás hacen con lo que yo les doy es cosa de ellos, mi intención es buena”.



"Realmente, no espero nada a cambio de mi hermano porque llevamos 5 años sin hablarnos (y si no ha respondido el WhatsApp menos lo hará por Instagram) y lo de felicitarlo me salió esta vez, como otros años no sentí hacerlo. Caso, hagan lo que sientan de corazón, sin esperar a cambio, porque eso lleva a la frustración”, sentenció, reflexiva. (Ciudad Magazine)