Guillermina Valdés y el arquero de Boca: "Del romance sabía todo el club"

Días atrás, Ángel de Brito puso al aire un video en el que cual se veía a Guillermina Valdés descendiendo del automóvil del arquero de Boca Juniors Javi García y luego subía a la camioneta que había dejado estacionada a pocas cuadras de su casa, en Palermo.



En el pase entre LAM y Invasores, Daniel Fava corroboró la información de De Brito con sus fuentes del club xeneize y aseguró que el que se vio no era el primer encuentro entre la ex de Marcelo Tinelli y el arquero.



“Desde que me fui, hasta este momento hablé con medio mundo Boca y el encuentro, en dos oportunidades, entre Guillermina Valdés y Javi García, el arquero, está recontra confirmado. Recontra confirmado”, dijo Fava, que había visitado LAM minutos antes.



Asimismo, Fava explicó que la incipiente relación “es de los últimos días porque Boca estuvo en Santiago del Estero jugando la final (de la Supercopa Argentina) así que esto viene de hace unos días”.



“¿No la habrá conocido en Mar del Plata cuando ella hacía temporada y él fue a jugar las copas de verano?”, preguntó Yanina Latorre, en referencia a que podría haber otros encuentros realizados entre las obligaciones laborales de ambos que son inéditos.



“Hablé con medio mundo Boca. Riquelme no creo que se meta en esos pormenores, pero hasta la dirigencia está en autos de esta situación”, cerró Fava, muy seguro de que la relación entre Javi García y Guillermina Valdés es un hecho.