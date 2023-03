Tildaron a Nazarena Vélez de "abuela metida"

Los mensajes que recibe Nazarena Vélez sobre su nieto Salvador

Barbie Velez tuvo a su primer hijo hace algunos días, y su madre Nazarena Vélez no puede contener la felicidad por haberse convertido en abuela. Si bien las criticas comenzaron cuando la ex modelo subió una foto de su nieto a minutos de nacer, se intensificaron con el pasar de las horas al ver que ella no se despegaba de su hija.La panelista, contó en LAM que este lunes Barbie ya salió de la clínica maternidad, y que tiene miedo de la adaptación tanto de ella y el bebé, como de su cachorro. "En las redes me dijeron de todo, que me vaya a mi casa, que la deje transitar el dolor que también es parte de la maternidad. ¡Pero váyanse a cag..! Mirá si yo voy a ver a mi hija sufrir y decirle 'Ay no no, viví la maternidad" explicó enojada."Nos quedamos los tres, con Lucas, en la suite de la clínica Suiza. Yo tenia una habitación al lado y solo iba cuando sentía que me necesitaban. Lucas esta muy presente también y es muy genio" aclaró la panelista. Ante su relato, el conductor, Ángel de Brito, aseguró que en las redes sociales a mucha gente le gusta "bardear" y que "últimamente se la agarraron con varios bebés y mamás. No es la primera vez que escucho esto de las famosas quejándose por las redes".En su Instagram personal, la panelista de LAM mostró los mensajes que le mandan y respondió in vueltas. "Con sobreproteger a tu niña y al bebé no hacés nada bueno, ya que facilitás todo… Eso no es bueno”, dice uno de los mensaje que recibió la actriz por parte de una usuaria y al que decidió compartir para luego realizar un análisis del mismo. “Si los chicos no tienen que dormir, que no duerman, ellos quisieron ser padres y también es parte de serlo. Correte un poco de ese lugar aunque te pidan, porque es obvio que ellos están cómodos y protegidos con vos. Pero parte de amar es ayudarlos a crecer”, continuó leyendo la panelista.“Eviten mandar mensajes haciéndose las sabelotodo. Pienso hacer lo que se me canta y proteger/sobreproteger a los míos todo lo que pueda. Y muchas gracias a las que dejan mensajes de amor”, respondió la actriz sin ningún tipo de vergüenza por ayudar a su hija en este momento vulnerable de su vida. Además, en un video posterior, Vélez explicó: “Subí esa historia, con esos comentarios que me hizo una de mis seguidoras, porque yo no duermo cuando estoy con Salvi porque Barbarita duerme, yo trato de leerlas a todas. Aparte, el 99,9% de los mensajes son hermosos, me generan mucha emoción”.“Quiero contestarles a todas aquellas que cuestionan varias cosas… Es más, está demás aclarar que todo lo que hago está bajo el consentimiento de mi hija y obviamente de Luqui… Todo lo que pueda hacer para que Bárbara la pase bien, lo voy a hacer. Todo lo que pueda hacer para darle una mano, lo voy a hacer. Me chup… un huevo no dormir”, cerró Vélez.