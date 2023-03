Cande Tinelli se desnudó y promocionó sus fotos eróticas

Cande Tinelli está en boca de todos por sus declaraciones sobre Guillermina Valdes, la última pareja de su papá. Aseguró que opacaba al conductor con sus celos y que sus hijos eran desagradecidos, frase que impactó a la modelo. Horas después del revuelo, se ausentó en su puesto de panelista de LAM (América), pero sorprendió a sus seguidores de Instagram con una foto desnuda, que censuró con un escorpión para que no la denuncien.En el posteo, la cantante adjuntó el link de su cuenta de OnlyFans para sumar suscriptores. Allí ofrece sus postales de alto voltaje por 35 dólares mensuales y también deja frases sugerentes. “Buen día de lluvia para enroscarme con vos”, “Voy a hacer todo lo que me pidas”, “Duchita, ¿alguien viene?”, “Aquí mi bello trasero”, se leyó en su perfil.El año pasado, Candelaria se enfrentó a un usuario que la criticó por este nuevo trabajo. “¿Quién quiere ver piel y hueso?”, le preguntaron, y ella no tardó en defenderse: “Vengo muy bien. Se ve que varios”. (TN)