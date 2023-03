Dieron de alta a Chano Charpentier luego de dos semanas de internación

Luego de haber estado internado durante dos semanas como consecuencia de una infección pulmonar vinculado con sus adicciones, Santiago Moreno "Chano" Charpentier -ex líder de Tan Biónica- fue dado de alta este viernes. Con ello llegó la confirmación de que los shows que el cantante tenía pactados para la semana venidera (10 y 11 de marzo) en La Plata, se realizarán normalmente.El ex líder de Tan Biónica fue internado de urgencia el viernes 17 de febrero con un cuadro febril en el Sanatorio Otamendi de la Capital Federal.El pasado 29 de diciembre, Chano presentó en redes sociales y plataformas una nueva canción, titulada "Nunca nos fuimos", última presentación de su disco "El Camino".El nuevo track cerraba el tercer disco en estudio en la carrera del ex Tan Biónica como solista, y contó con la participación del Luck Ra y fue producida por Renzo Luca.En noviembre pasado ofreció una serie de shows con entradas agotadas en el Luna Park y se iba a presentar en el Lollapalloza este viernes 17 de marzo, y dos más en La Plata agotadas para el 10 y 11 de ese mes, en lo que había anunciado iban a ser "último show del año" (por 2023) ya que luego se dedicaría a trabajar en nuevos materiales.Sin embargo, en la medianoche del jueves 16 de febrero la situación del músico alteró a cercanos y seguidores por una serie de posteos en Twitter, donde preguntaba "Es posible hacer con inteligencia artificial un video falso de alguien con la misma cara y la misma voz ? La nueva amenaza de los haters. Los leo".Tres minutos más tarde, a las 12am 3 minutos repitió el tuit pidiendo "guarden esto", a los 9 minutos del viernes pidió retutitearlo y un minuto más tarde escribió en la red "miedo".El julio de 2021 Chano recibió un disparo en el abdomen por parte de un policía a quien intentó apuñalar con un cuchillo en medio de un brote psicótico, luego de lo cual fue internado y medicado pero logró regresar a la actividad con un show en el Luna Park en noviembre de ese año donde pidió "disculpas" y prometió que iba a cambiar.Chano tuvo una buena evolución a lo largo de estos días y continuó sin presentar síntomas febriles, por lo que le retiraron la asistencia respiratoria y decidieron sacarlo del área de terapia intensiva.En la tarde de este viernes, la panelista de Intruso (América) Maite Peñoñori destacó que la familia del músico evaluaba la posibilidad de llevar adelante los shows pautados en La Plata, no así el de Lollapalooza, algo que luego fue reconfirmado por la producción de Chano.Marina Charpentier, madre del músico, le confirmó a la panelista que su hijo se fue de alta a la Comunidad Terapéutica Gens, "que es el centro donde él estuvo la primera vez, un centro de mucho prestigio que está en Boulogne", acotó Peñoñori.