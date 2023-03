Revelan que Fede Bal está haciendo terapia “para poder tener una pareja”

Carmen Barbieri no puede evitar opinar sobre la vida personal de su hijo, Fede Bal, que tanto ruido hizo en las últimas semanas por su escandalosa separación de Sofía Aldrey, donde no faltó nada: chats subidos de tono, famosas involucradas y hasta amenazas con recurrir a la vía legal.



El pie para hablar esta vez se lo dio Nazarena Vélez, al opinar que Carmen “está nadando en la mier. . . a”, por las explicaciones que tiene que dar sobre el comportamiento de su hijo, quien no terminó bien con Bárbara Vélez y, desde ese entonces, la pica entre las famosas nunca pudo dejar de estar presente.



"Yo no siento que estoy en la mier. . . , siento que soy la mamá de un hombre, porque es un hombre mi hijo, que repite el mismo error con las mujeres a las cuales ama, porque yo sé que las ama", manifestó la conductora de Mañanísima.



"Él lo está viendo, está con análisis, no voy a decir con quién, es conocida la persona. Está contento, tranquilo, porque está tratando el tema. Está preparándose para poder, algún día, tener una pareja. Yo le dije que no diga que 'nunca más va a tener una novia', porque es por el momento. Es un tiempo que se tiene que tomar para él", finalizó.



Esta respuesta de Barbieri llega tras los nuevos dichos de Nazarena: "Yo la admiro a Carmen, de verdad. Cómo puede nadar en la mierda, con tranquilidad, y de eso sacar provecho. Lo digo de verdad. Hasta cuando se embarra sale bien parada, hace tapas, habla y lo capitaliza. Yo cuando estoy metida en quilombos lo padezco. Porque lo sufre mi familia. Pero ella se ve... como él (por Fede Bal)”.