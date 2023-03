Apareció un nuevo hijo de El Noba: a nueve meses de su muerte

Después de una larga lucha, Ailén Díaz pudo comprobar que su hijo Ramiro es fruto de su relación con el músicoEn octubre del año pasado había sorprendido la aparición de una joven que aseguraba haber tenido un hijo con El Noba, el cantante que murió el 3 de junio luego de un trágico accidente que tuvo con su moto. Según la mujer en cuestión, Ailén Díaz, la familia del fallecido artista se negó a recibirla y es por eso que ella había decidido mediatizar su caso.En primera instancia, Díaz había recurrido a las redes sociales, donde se había expresado al respecto. “Voy a subir esto y no voy a hablar más del tema porque se ve que la familia sube historias y las borra. Dicen mentiras porque no pueden justificar lo mal que se comportaron con esta situación”, había comenzado expresando en sus stories de Instagram. Y luego continuó: “Me dicen farandulera a mí, y si ellos no lo fueran, ¿no arreglarían el tema por privado como hice yo? Tienen miedo de que se sepa y se les terminen los minutos de fama para lucrar un poquito más”.Por esos días, la joven había revelado cómo había conocido al cantante. En diálogo con Karina Mazzocco, en A la tarde, el magazine de América, Ailén había explicado por qué creía que su pequeño es fruto de su fugaz relación con el joven que era oriundo de Florencio Varela. “Lo conocí en la noche, frecuentábamos los mismos lugares y siempre se me tiraba, pero yo le decía que no porque tenía fama de estar con muchas mujeres, entonces yo no accedía. Hasta que un día me gana por cansancio y tenemos un encuentro”, comenzó relatando. Y explicó: “No es que no nos cuidamos, sino que el preservativo se rompió. Lauti no era famoso, no tenía plata para volverse en Uber y me pide que lo lleve a la casa y pasar por una farmacia para comprar una pastilla del día después. No encontramos, y cuando lo dejo en su casa, me dice que la compre yo y que le diga cuánto es. La compré, la tomé y le avisé, pero sabía que él no tenía plata”.Lo cierto es que ella en ese momento también tenía una relación formal con otro joven, y por eso en ese momento no sospechó que su hijo podría ser del cantante. “Yo con la otra persona no me cuidaba. Mi fecha de ovulación fue del 20 al 31, yo el 20 es el último día que estoy con la persona que estaba en pareja, y el 29 estoy con Lauti”, señaló. “Creo que la pastilla del día después no funcionó porque yo ya estaba embarazada”, agregó. Y contó que se hizo una prueba de ADN con quien era su pareja, que resultó ser negativo.En tanto, la mamá del cumbiero, Vanesa Aranda, se había mostrado indignada ante los reclamos de la joven. “Me molesta que quiera farandulear y hacerse fama, yo no le voy a dar el ADN. Insultarme a mí tampoco porque yo nunca le falté el respeto. Estuvo nueve meses embarazada, el nene nació en abril y mi hijo falleció en junio. Si ella sabía, se lo hubiera dicho a mi hijo, ¿por qué después de esto? No me voy a prender a este juego, si quiere hacer un ADN, que lo haga tranquila. Si es mi nieto, bienvenido sea”, había expresado, enojada.Sin embargo, durante la tarde del miércoles se conoció la noticia del resultado del ADN que finalmente Ailén hizo con la ayuda de la madre del músico. Al aire de A la tarde, la joven contó que el análisis había indicado un 99 por ciento de efectividad de que El Noba es el padre de su hijo Ramiro. “Estoy muy contenta de que finalmente se sepa cuál es la verdadera identidad de mi hijo y quiero aclarar que el ADN me lo dio Vanesa”, admitió.En sus historias de Instagram, la joven explicó que la madre y otros familiares del artista ya comenzaron a construir vínculo con el nene y advirtió a quienes desconfiaron de su historia y nunca se acercaron para ayudarla, que no intenten hacerlo.