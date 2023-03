La ex "Gran Hermano" de Paraná tendrá que someterse a una cirugía

A pocas semanas de la final de " Gran Hermano 2022", María Laura “Cata” Álvarez compartió el delicado momento de salud que está viviendo, a través de las redes sociales. Ella dio detalles sobre su estado de salud y responsabilizó a la producción del ciclo conducido por Santiago del Moro."Estoy mejor, pero debo cuidarme, la semana próxima deben realizarme una cirugía para que no se vaya a mayores el problema", comenzó diciendo la ex competidora de “Gran Hermano”, en diálogo con PrimiciasYa.Asimismo, la ex participante apuntó contra la producción del reality de Telefe: "Hay un vacío muy grande que se les hace a algunos participantes. Solo se vende a algunos, a otros se los deja en el olvido. Tenés que generar puterío y salir a matar o morir para que te den un espacio. Lamentablemente es así. Es lo que vende"."No todos somos iguales, y todos tenemos gente que nos quiere y gente que no nos quiere. Todos pusimos en juego lo mismo cuando ingresamos a la casa, pero eso no se ve. Hay gente que como participantes nos quiere o no, hay de todo, pero te borran cuando no armás bardo", destacó.Y explicó: "Nosotros tenemos contrato hasta el final del programa, pero después por dos años es como que dependemos de ellos. Pero somos descartables. En un momento todos éramos jugadores y todos les servíamos de la misma manera, pero ya no. Y todo esto te afecta, todo afecta a todo".