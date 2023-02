Shakira habló de su ruptura con Piqué y dio detalles de su canción con Bizarrap

Shakira brindó su primera entrevista luego de su polémica separación con Gerard Piqué. La artista colombiana habló del tema, se refirió a sus dos hijos, brindó detalles de su exitosa Music Session con el productor argentino Bizarrap y reflexionó sobre su rol como mujer.“Hay sueños que se rompen y hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir”, consideró durante una charla con el periodista mexicano Enrique Acevedo, en su programa En Punto.La cantante, que firmó en diciembre pasado un acuerdo para quedarse a cargo de sus hijos, Milán y Sasha, explicó que su fortaleza es resultado de "de que hay cosas en la vida que no salen como uno quiere”.

Por otro lado, señaló que tras su separación del exfutbolista dejó de creer en la “historia de que una mujer necesita a un hombre”. Y lanzó:“También tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo., pero la vida encuentra una forma de compensarte de alguna manera y creo que conmigo lo ha hecho con creces con estos dos niños”, continuó.“Ahora me siento completa porque siento que dependo de mí misma y además tengo dos niños que dependen de mí, así que tengo que estar más fuerte que una leona”, expresó.En ese proceso de superar su ruptura con Piqué, la música representó un importante cable a tierra y un desahogo. Por eso, valoró la“Entré al estudio de una forma y salí de otra. Es una de las cosas que le agradezco a Biza, esa oportunidad de desahogarme y sí que fue un gran desahogo, necesario también para mi sanación, para mi propio proceso de recuperación. Creo que estaría en otro lugar si no fuera por esa canción”, aseguró.Además, reveló que su hijo tuvo mucho que ver en su colaboración con el productor: "Me dijo, mami tienes que hacer algo con Bizarrap. Es el Dios Argentino. Él fue el que me introdujo a la música de Bizarrap.