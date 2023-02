La ex "Gran Hermano" de Paraná fue internada de urgencia

La participación dentro de " Gran Hermano" trajo consecuencias buenísimas en muchos de los personajes que ya salieron de la casa, pero a su vez, el desgaste físico de las presencias en boliches y eventos se hizo sentir. Este fue el caso de María Laura, luego de su enojo con Marixa Balli por un canje y su amistad con los ex "GH", la fama y facturación golpearon en el cuerpo tan fuerte que debió ser internada.La noticia impactó desde un comienzo al ver a Cata internada, pero puso de manifiesto la importancia de la solidaridad y el apoyo en momentos difíciles. Desde que se dio a conocer la noticia, su familia y amigos, así como sus seguidores en redes sociales, se volcaron a expresar su preocupación y su cariño hacia la ex participante de Gran Hermano.Según trascendió, la ex hermanita debió ser atendida de urgencia debido a fuertes dolores en el cuerpo que la aquejaron. A pesar del susto, María decidió compartir su experiencia en Instagram, donde publicó una historia: "El dolor se va con una sonrisa, con un poco de suero".