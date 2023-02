Zaira Nara posó totalmente desnuda en la playa

Zaira Nara deslumbró desde las playas de Punta del Este tras posar totalmente desnuda.La hermana de Wanda Nara posó sobre la arena para una producción fotográfica de Revista de Punta y lució su cuerpo sin ropa. Allí se la ve a la modelo con el cabello mojado y con un maquillaje natural realizado con productos de su marca, Zaira Beauty.Días pasados, la morocha se calzó una camiseta de la selección de Brasil. La combinó con una minifalda en color naranja con la que paseó por toda la playa, se mojó y fotografió para sus fanáticos.También lució una microbikini osada que causó sensación en redes sociales.Se trata de una prenda de dos piezas al mejor estilo brasileño con estampa rayada de tonos amarillo, naranja y blanca combinados. Si bien eligió un corpiño con forma tradicional, esta vez optó por llevar aro en el armado, algo que en trajes de baño promete seguir siendo un must have a lo largo de todo el 2023.Lo particular de esta microbikini es que la parte inferior tiene un cavado arriesgado, aunque esta vez la modelo decidió apostar por el tiro bajo, lo cual está en tendencia este último tiempo. El diseño se destaca por tener tiras ajustables a los costados.