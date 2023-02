El sábado Nicolás Cabré compartió con su hija Rufina una actividad diferente. El actor, que está enganchadísimo como el running, disfrutó junto a la nena, que tuvo con la China Suárez, de su primera maratón juntos.Fue Nico quien mostró fotos de la carrera, que se desarrolló en Palermo y era de 5 km, que hicieron a la par y lo puso a él súper sensible.“Cómo explicar lo que me hacés sentir. La alegría, el orgullo. Cómo explico, cómo haces que me lata el corazón. No encuentro las palabras”, aseguró, en Instagram junto a fotos del evento.